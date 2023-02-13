سفارة المملكة بنيوزيلندا تحذر رعاياها من إعصار “جابرييل”

أكدت سفارة المملكة بنيوزيلندا على رعاياها بتوخي الحيطة والحذر من إعصار جابرييل والمتوقع أن يضرب البلاد اليوم (الإثنين).
وأوضحت السفارة أن السلطات النيوزيلندية أعلنت أن الإعصار المتوقع سيضرب الجزيرة الشمالية، ويؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مع هبوب رياح قوية بسرعة 160 كم/ساعة.
وحذر وزير إدارة الطوارئ كيران ماكانولتي من أن هذا اليوم سيكون “نهارا حرجا” بسبب مزيج “خطير جدا” من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 58 ألف شخص. وفق “أخبار 24”.
وضربت رياح تصل سرعتها إلى 140 كلم/ساعة شمال نيوزيلندا، بينما شهد جسر ميناء أوكلاند رياحا تصل سرعتها إلى 110 كلم/ساعة، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة إعلان حال الطوارئ الوطنية للمرة الثالثة فقط في تاريخ البلاد.