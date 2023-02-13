“ميدغلف للتأمين” تعلن خسائر محتملة تتجاوز 10% من صافي أصولها

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف للتأمين” أن هناك احتمالية تكبّدها خسائر تزيد على 10% من صافي أصولها وفقًا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة.
وأضافت أن ذلك قد يؤثر في حال تحققه بشكل سلبي على الملاءة المالية للشركة وفقًا للوائح البنك المركزي السعودي “ساما”، مضيفا أنها لا تزال تراجع معلوماتها المالية داخليًا ومن قِبل مستشارين ومدققين خارجيين.
وأكدت أنها تتواصل مع البنك المركزي لتقييم أثر أي انخفاض محتمل لملاءتها المالية على أنشطتها، وتدرس أيضًا الإجراءات اللازمة التي قد تكون مطلوبة للوفاء بأي التزامات ذات علاقة من قِبل البنك المركزي. وفق “أخبار 24”.