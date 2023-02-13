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جديد المحليات > ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 17.1% خلال 2022.
13/02/2023   2:11 م

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 17.1% خلال 2022.

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاع متوسط الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 17.1% خلال عام 2022، مسجلًا نسبة نمو في ديسمبر الماضي تقدر بـ 7.3%.

وأرجعت الوزارة هذا الأداء الجيد لنشاط التعدين واستغلال المحاجر والذي شهد انتعاشًا منذ بداية شهر مايو 2021، محققًا نسبة نمو 4.1 % في ديسمبر 2022، على أساس سنوي.

وسجل الرقم القياسي لنشاط الصناعات التحويلية ارتفاعًا بنسبة 18.5% خلال ديسمبر 2022، فيما أظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز انخفاضًا بنحو 6.6%، متزامنًا مع تراجع الطلب الموسمي على الطاقة الكهربائية.

انفوجرافيك

وفق “أخبار 24”.

ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 17.1% خلال 2022.

جديد المحليات
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