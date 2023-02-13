انطلاق مؤتمر التواصل الحكومي بحضور وزيري الإعلام المكلف و”الشئون البلدية”

انطلق، اليوم (الإثنين)، مؤتمر التواصل الحكومي، بحضور وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد القصبي، ووزير الشئون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
ويستعرض المؤتمر سبل التواصل بين المؤسسات الحكومية، وتنسيق العمل المشترك بينها، بما يضمن تحقيق مستويات عالية من الأداء في مختلف المجالات.
وأكد “الحقيل” أن أكثر من 1.4 مليون شخص استفادوا من الدعم السكني المقدم من الوزارة، مشيرًا إلى بدء ضخ أكثر من 430 وحدة سكنية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أوضح وزير التجارة والإعلام المكلف، أن المملكة استطاعت تحقيق إنجازات نوعية خلال الفترة الأخيرة، رغم ما مر بالعالم من ظروف، على غرار جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن المملكة استقبلت 10 ملايين معتمر منذ 2022 وحتى الآن.
بث مباشر.. بدء #مؤتمر_التواصل_الحكومي الذي يستضيف وزير الإعلام المكلف ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكانhttps://t.co/Sw4i8xgV47
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 13, 2023