“تداول” تطلق تحسينات جديدة لتعزيز خدمة مقاصة اتفاقيات إعادة الشراء

أعلنت شركة “مقاصة” التابعة لمجموعة تداول السعودية، اليوم (الإثنين)، إطلاق تحسينات جديدة بأثر فوري لتعزيز خدمة مقاصة اتفاقيات إعادة الشراء.
وذكرت “تداول” أن التحسينات الجديدة تشمل اتفاقية إعادة الشراء المستقبلي، وتمكين المشاركين من إجراء صفقات إعادة الشراء واختيار تاريخ شراء مستقبلي يصل حتى يومي عمل، واتفاقية إعادة الشراء المعاكس تتيح إجراء صفقة إعادة الشراء من قبل المشتري وتأكيدها من قبل البائع، بما يمكن للمقرض من بدء اتفاقية إعادة الشراء.
وأضافت أن التحسينات شملت أيضا خدمة التمديد التي تتيح للمشاركين تقديم طلب تمديد صفقات إعادة الشراء الحالية عبر اتفاق متبادل، وخدمة الإلغاء التي تتيح للمشاركين إجراء طلب إلغاء ألي لصفقات اتفاقيات إعادة الشراء الحالية عبر اتفاق متبادل من خلال بوابة مقاصة، لافتة إلى أن “مقاصة” مددت ساعات إجراء صفقات إعادة الشراء لتصبح من الساعة 09:00 وحتى 15:00.
من جهة أخرى، وقعت “تداول” مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء بهدف تحفيز الاستثمار في الصناديق المتخصصة في المراحل المبكرة ما قبل الطرح العام الأولي، وذلك تحت إدارة المؤسسات المالية في القطاع الخاص.
وستعمل “تداول” على دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتزم الإدراج في المملكة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب لفهم ديناميكيات السوق المالية السعودية بشكل أفضل.
وفي نفس السياق، وقعت “تداول” مذكرة تفاهم مع شركة “كلاريتي إيه أي” للاستفادة من منصاتها وخدماتها لدعم الشركات المدرجة والمستثمرين ومساعدتهم على فهم وتحليل ممارسات الاستدامة بشكل أفضل، ومراقبة الأداء وفق الأطر الدولية والمحلية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأضافت أن الاتفاقية ستمكن المستثمرين الدوليين من تقييم أدائها وإعداد تقارير الإفصاح بناءً على المعايير المحلية الحالية والمستقبلية، كما تمكنهم من تقييم أدائها وإعداد تقارير الإفصاح بناءً على المعايير المحلية الحالية والمستقبلية بهدف تعزيز ممارسات وأطر الإفصاح في المنطقة.
وفق “أخبار 24”.