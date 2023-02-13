“التراث” توقع اتفاقية حق انتفاع لتشغيل أحد المباني بمشروع الرامس بالقطيف

أعلنت هيئة التراث عن توقيع اتفاقية حقّ انتفاع مع شركة أجدان للتطوير العقاري، لتشغيل أحد المباني بمشروع الرامس في وسط العوامية بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، بهدف جعله مركزاً لبيت الحرفيين في المحافظة.
وأوضحت الهيئة أن الاتفاقية تأتي ضمن جهودها في المحافظة على التراث الوطني بكافة أشكاله وأنواعه سواء المادية وغير المادية، وصوْنه وحمايته، وتشغيل المواقع التاريخية وتنميتها وتطويرها.
وأشارت إلى أن بيوت الحرفيين هي إحدى المبادرات التي تعمل عليها هيئة التراث، وتستهدف إحياء قطاع الحرف اليدوية، والإسهام في الحفاظ عليها من الاندثار، والعمل على إقامة الأنشطة المجتمعية، والمشاركة في المهرجانات والفعاليات الموسمية. وفق “أخبار 24”.