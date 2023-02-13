السفير الفرنسي يمنح المهندس الحقيل وسام جوقة الشرف برتبة “فارس”

منح السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ، اليوم (الإثنين)، رئيس الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) المهندس خالد بن عبدالله الحقيل الوسام الوطني من جوقة الشرف برتبة “فارس”.
وقال السفير خلال الحفل الذي أقيم بمسكنه بحي السفارات بالرياض بهذه المناسبة، إنه منذ تأسيس المملكة، عمل العديد من الأشخاص على تعزيز العلاقات بين المملكة وفرنسا، التي تربط بينهما شراكة استراتيجية تتقدم باستمرار.
وأضاف السفير أن تاريخ هذه العلاقة يعود إلى اللقاء الذي جمع الملك فيصل بن عبدالعزيز، والجنرال ديغول في عام 1967م.
وأفاد بأن رابطة جوقة الشرف ووسام الاستحقاق الوطني تضم عدداً من الرجال والنساء الذين يمثلون حجر زاوية هذه الشراكة، وذلك بحكم دورهم في تعميق العلاقة السعودية الفرنسية.
وفق “أخبار 24”.