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جديد المحليات > “الدرعية”: “19 ألفاً” يعملون “30 مليون” ساعة بـ”1200″ مشروع بلا إصابات
13/02/2023   11:07 م

“الدرعية”: “19 ألفاً” يعملون “30 مليون” ساعة بـ”1200″ مشروع بلا إصابات

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كسرت شركة الدرعية حاجز 30 مليون ساعة عمل، أداها 19 ألف عامل، في 12 ألف مشروع باستخدام معدات ثقيلة، بلا إصابات، في خطوة تشير إلى تطبيق أقصى عوامل السلامة، والاحترافية الأدائية.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد في ظل التزامها المستمر بتوفير بيئة عمل آمنة، حيث أثبت مدى دقة تنفيذ التدابير الشاملة التي تتخذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، للحد من المخاطر في بيئة العمل وضمان سلامة العاملين أثناء تواجدهم في مواقع العمل، وحرصها على ترسيخ مكانتها كنموذج إقليمي وعالمي للتميز في إدارة السلامة والصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء.

وتستند الإدارة إلى نظام داخلي قوي للصحة والسلامة المهنية، تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق استراتيجية الشركة بكفاءة وفاعلية. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، قامت الإدارة بنشر فريق مؤهل ومتنوع من المهنيين والخبراء المتخصصين، لضمان تطبيق النظام في جميع مراحل تطوير المشروع.

ولكون السلامة والصحة المهنية في مقدمة الأولويات، فإن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية تعمل على توفير الوسائل اللازمة لحماية مقاولي المشاريع العملاقة وأصحاب العمل العاملين في المواقع من مخاطر الإصابات المهنية، بالإضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير السلامة وتقييمها بشكل دوري ومنتظم، كما تركز في الوقت ذاته على رفع مستوى الوعي لدى العاملين، وتدريبهم على تجنب المخاطر المهنية.وفق “أخبار 24”.

وتعمل الشركة على السير وفق أهداف رؤية 2030، وتتوالى خطواتها في خدمات السكن والاعاشة والنقل والمقاولات، لابتكار حلول متكاملة لتوريد الأيدي العاملة المحترفة لكافة المجالات التي تقوم بتنفيذها.

"الدرعية": "19 ألفاً" يعملون "30 مليون" ساعة بـ"1200" مشروع بلا إصابات

"الدرعية": "19 ألفاً" يعملون "30 مليون" ساعة بـ"1200" مشروع بلا إصابات

"الدرعية": "19 ألفاً" يعملون "30 مليون" ساعة بـ"1200" مشروع بلا إصابات

“الدرعية”: “19 ألفاً” يعملون “30 مليون” ساعة بـ”1200″ مشروع بلا إصابات

جديد المحليات
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