“ساما” يرخص لشركة جديدة في نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم (الاثنين)، الترخيص لشركة تمويل جديدة في نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغَّر، وهي: شركة فيول للتمويل.
وأوضح أن تلك الخطوة تساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة التي تحقق قيمة مضافة في قطاع التمويل، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.
وأكد أن السعي مستمر لدعم قطاع التمويل، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وفق “أخبار 24”.
وشدد البنك المركزي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبله، مشيراً إلى أنه يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.