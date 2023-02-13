أرباح “معادن” تقفز بنسبة 87% إلى 12.1 مليار ريال في 2022

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” اليوم (الاثنين) عن تحقيق أرباح قياسية للعام 2022م، لتصل إلى 12.1 مليار ريال، مع رقم قياسي جديد للصحة والسلامة.
وأوضحت أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط، أن المبيعات بلغت 40.28 مليار ريال، بزيادة قدرها 50% عن السنة المالية 2021، وذلك على الرغم من زيادة تكاليف التمويل والضرائب.
وأضافت أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بلغت 18.68 مليار ريال، بزيادة 51% عن السنة المالية 2021، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع، يقابله جزئيًا ارتفاع تكاليف المواد الخام.
وكشفت “معادن” بأن مجلس الإدارة أوصى برسملة 12.31 مليار ريال من الأرباح المحتجزة وتوزيع أسهم المنحة على المساهمين على أساس 1:2 بعد أخذ الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية. وفق “أخبار 24”.
وبينت أنها ستوسع إنتاجها من الذهب من خلال إضافة 250 ألف أوقية سنويًا من منصورة المسرة، مع استمرار تشغيل المصنع خلال النصف الأول من السنة المالية 2023م، إلى جانب استهداف النمو الدولي من خلال مشروعها المشترك الجديد مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة جديدة للاستثمار في أصول التعدين على مستوى العالم.