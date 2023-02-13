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جديد المحليات > “البحر الأحمر” تحتفي بتخريج الدفعة الثانية من برنامج “نخبة الخريجين”
13/02/2023   11:03 م

“البحر الأحمر” تحتفي بتخريج الدفعة الثانية من برنامج “نخبة الخريجين”

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احتفلت شركة البحر الأحمر الدولية اليوم (الاثنين) بتخريج الدفعة الثانية من برنامج نخبة الخريجين، واستقبال الدفعة الرابعة.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، إلى أنهم كانوا محظوظين بانضمام أفضل المواهب في المملكة لهم، وتأثيرهم الكبير في مجالات أعمالهم.

ويهدف البرنامج لتوفير فرص العمل للشباب السعودي في وظائف المستقبل، وإعداد الخريجين الجدد وتطويرهم من خلال التدريب على رأس العمل، ونقل المعرفة في المجالات الجديدة من الخبراء العالميين لشباب الوطن. وفق “أخبار 24”.

ويشترط للمشاركة في البرنامج أن يكون المتقدم من حديثي التخرج وحاصلاً على شهادة بكالوريوس أو ماجستير ، ويجيد اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة، ومتفرغاً للانضمام، إلى جانب اجتيازه التقييم والمقابلات الشخصية.

“البحر الأحمر” تحتفي بتخريج الدفعة الثانية من برنامج “نخبة الخريجين”

جديد المحليات
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