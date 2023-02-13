“البحر الأحمر” تحتفي بتخريج الدفعة الثانية من برنامج “نخبة الخريجين”

احتفلت شركة البحر الأحمر الدولية اليوم (الاثنين) بتخريج الدفعة الثانية من برنامج نخبة الخريجين، واستقبال الدفعة الرابعة.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، إلى أنهم كانوا محظوظين بانضمام أفضل المواهب في المملكة لهم، وتأثيرهم الكبير في مجالات أعمالهم.
ويهدف البرنامج لتوفير فرص العمل للشباب السعودي في وظائف المستقبل، وإعداد الخريجين الجدد وتطويرهم من خلال التدريب على رأس العمل، ونقل المعرفة في المجالات الجديدة من الخبراء العالميين لشباب الوطن. وفق “أخبار 24”.
We’re celebrating the graduation of batch two of our #EliteGraduateProgram. At the same time we welcome our fourth batch, taking the first steps in their new careers and helping us lead the way toward responsible development and regenerative tourism #ForPeopleAndPlanet pic.twitter.com/59Kk8VRceg
— Red Sea Global (@RedSeaGlobal) February 13, 2023