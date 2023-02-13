“الاستئناف” تحدد موعداً بديلاً لنظر دعوى متهم أمريكي الجنسية

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، اليوم (الإثنين)، تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على المتهم أنس عبداللطيف محمد بحيري أمريكي الجنسية.
وأوضحت أن ذلك جاء نظراً لتغيّب المتهم عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهات المختصة من التواصل معه في مكان إقامته الموثق لديها، مبينةً أنه جرى تحديد الموعد البديل يوم الأحد الموافق 6 / 8 / 1444هـ الساعة الـ 8 صباحاً.
وأعربت المحكمة عن أملها في حضور المدعى عليه إلى المحكمة في الموعد المحدد، منوهة أنه في حال تغيبه ستحكم في الدعوى غيابياً؛ وذلك وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.