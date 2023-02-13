إطلاق اسم “كأس الملك سلمان للأندية” على بطولة الأندية العربية 2023

أعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء الإثنين، عن إطلاق اسم “كأس الملك سلمان” على بطولة الأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، والتي ستقام بنظام تصفيات تمهيدية ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة في مدن أبها والباحة والطائف.
ورفع وزير الرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، باسمه وباسم مجلس الاتحاد، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على موافقته الكريمة بتسمية بطولة الأندية بمسمى كأس الملك سلمان، مقدماً شكره وتقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على اهتمامه بالاتحاد العربي وبمسابقاته وبرامجه.
وأكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رجاء الله السلمي أن “البطولة تحمل أسماً غالياً على كل الرياضيين العرب، وتعد ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023″، مبيّناً “آلية المشاركة في البطولة تم تعميمها على جميع الاتحادات العربية الأعضاء لتسمية ممثليها”. وفق “أخبار 24”.
وأشار الأمين العام للاتحاد العربي إلى أن “منافسات البطولة سيشارك فيها 37 نادياً، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف القادم”، مضيفاً: “سيتم لاحقاٌ الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة”.