“سدايا” : نؤسس “مدن ذكية”.. ونراقب “8 آلاف” كيلو اسبوعياً

أكد المتحدث الرسمي لهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ماجد الشهري، أن المنصة الوطنية للمدن الذكية لديها مركبات ستجوب طرقات الرياض، بمعدل 8 آلاف كم أسبوعيًا، من أجل التقاط المظاهر غير المناسبة، سواء كان ذلك في الإسفلت أو الأرصفة أو الجدران.
وأوضح “الشهري”، خلال حديثه لـ “أخبار 24″، على هامش فعاليات مؤتمر “ليب 23″، أن هذه المنصة جرى تطويرها داخليًا في الهيئة لخدمة المدن الذكية، ابتداءً من الرياض، وذلك بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية لإيجاد حلول واقعية لتطوير المدن الذكية.
وأكد أن المنصة تهدف إلى معالجة مشاكل التشوه البصري، والحد من الازدحام المروري، بجانب الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة المرورية، بالإضافة إلى تحديد المشكلات بالذكاء الاصطناعي وجمع البيانات، وتزويدها للجهات ذات العلاقة، بما يتيح لها اتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار إلى أن الهيئة تتمتع بفلسفة خاصة في العمل، بحيث توفر البيانات والمنصات والعقول المبرمجة، لتمكين الجهات من تحقيق الاستفادة من تلك العناصر لخلق حلول لمشكلاتها.
سدايا لـ #اخبار24: نؤسس “مدن ذكية”.. ونراقب “8 آلاف” كيلو اسبوعياً#ليب23https://t.co/siQykr6C8E pic.twitter.com/gOaI24kxIa
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 13, 2023