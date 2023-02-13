“هيئة النقل” تُطلق هويتها البصرية الجديدة

أطلقت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الإثنين)، هويتها البصرية الجديدة التي تربط الحاضر بالمستقبل بشعار “نحو المستقبل”.
وتستلهم الهوية الجديدة أبعادها من الاستدامة، والتعاون، والشمولية، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030، كما أنها تعزز الاقتصاد الوطني والعالمي كمحرك أساسي للنمو، ويشمل ذلك تفعيل المبادرات والمشاريع الرئيسية للهيئة.
وامتزجت في الشعار 3 ألوان رئيسية هي: الأصفر، والأزرق الفاتح، والأزق الغامق، ليعطي هذا الامتزاج دلالات شكلت رحلة الانتقال والتنقل بشكل سلس، تمثل رمزية أنماط النقل المختلفة، إضافة إلى رمز للاستدامة والرخاء، وفي وسط الشكل يأتي الشعار الوطني المكون من السيفين والنخلة. وفق “أخبار 24”.
وتعبر الهوية الجديدة عن ترابط قطاعات النقل، وعن الحلول الابتكارية التي تتبناها الهيئة لتعظيم المنفعة الاقتصادية للمملكة من القطاع ككل، وذلك عبر استغلال موقعها الجغرافي لتكون مركزًا لوجستيًا يربط القارات الثلاث.
#TGA | بهوية بصرية جديدة.. نجدد انطلاقتنا لبلوغ أهدافنا نحو قيادة نقل متكامل وموثوق ومستدام، وتمكين نقل صديق للإنسان والبيئة، يدعم الابتكار والمشاركة ويضمن الامتثال.#الهيئة_العامة_للنقل pic.twitter.com/sXsp2UcBru
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) February 13, 2023