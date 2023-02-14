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جديد المحليات > طقس اليوم.. غبار وأتربة معيقة للرؤية بمعظم المناطق مع احتمالية هطول أمطار
14/02/2023   7:15 ص

طقس اليوم.. غبار وأتربة معيقة للرؤية بمعظم المناطق مع احتمالية هطول أمطار

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأضاف أنه سيستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة، يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران.

ونوه إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكون الصقيع على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (30 درجة بمكة المكرمة، و25 درجة بالمدينة المنورة، و24 درجة بالرياض والدمام، و28 درجة بجدة، و23 درجة في أبها).

طقس اليوم.. غبار وأتربة معيقة للرؤية بمعظم المناطق مع احتمالية هطول أمطار

جديد المحليات
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