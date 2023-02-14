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جديد المحليات > تنبيهات من “الأرصاد” بضباب على الرياض والشرقية ورياح بالمدينة ومكة
14/02/2023   7:14 ص

تنبيهات من “الأرصاد” بضباب على الرياض والشرقية ورياح بالمدينة ومكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء من الرياض والشرقية اليوم (الثلاثاء) بحالة ضباب، وكذلك منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة برياح نشطة.

وأوضح المركز، أن أجزاءً من منطقة الرياض تحديداً العاصمة الرياض والخرج والدرعية والمزاحمية وحريملاء والرين، وكذلك المنطقة الشرقية خاصة المناطق المفتوحة والطرق السريعة ستشهد حالة ضباب كثيف وشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة (09:00) صباحاً.

ونوه إلى أن منطقة المدينة المنورة ستكون على موعد مع رياح وعوالق ترابية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (09:00) صباحاً، كما ستتأثر أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة برياح نشطة وارتفاع أمواج وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (07:00) مساءً. وفق “أخبار 24”.

تنبيهات من “الأرصاد” بضباب على الرياض والشرقية ورياح بالمدينة ومكة

جديد المحليات
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