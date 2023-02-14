من سيحسم اللقب؟.. اشتعال المنافسة على دوري روشن

بعد مضي نصف مشوار دوري روشن السعودي تشتعل المنافسة أكثر فأكثر بين الفرق الأربعة الكبري، لا سيما أن كل فريق منها أصبح لديه دوافع مختلفة عززتها ظروف مختلفة منذ بداية الموسم.
الهلال والنصر والاتحاد والشباب، مَن سيكون قادرًا على حسم اللقب في نهاية المشوار؟.. خاصة أن المستويات متقاربة، ويتضح هذا في تقارب النقاط في قمة جدول الترتيب العام، بل تساويها أحيانًا كما حدث في عدد كبير من الجولات هذا الموسم.
وبالنظر للوضع الحالي لجدول ترتيب الدوري قبل بداية الجولة الـ 17، سنجد المراكز الثلاثة الأولي في الترتيب هي النصر والاتحاد والشباب وكلهي بنفس عدد الرصيد من النقاط وهو 37 نقطة، بينما يأتي في المركز الرابع الهلال برصيد 32 مع وجود مباراتين أقل من الشباب ومباراة أقل من النصر والاتحاد.
والسؤال هنا.. ماذا سجعل المنافسة أصعب بكثير في النصف الثاني من الموسم، وربما تستمر المنافسة على اللقب حتى الأمتار الأخيرة من المسابقة؟
رونالدو في النصر
أولاً بالنسبة لمتصدر الترتيب في الوقت الحالي، نادي النصر فإن الدوافع من أجل الفوز باللقب هذا الموسم ستكون أكثر من أي وقت مضي بعد الصفقة التاريخية في الميركاتو الشتوي الماضي بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حدث جذب أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.
وبدأ رونالدو يتألق في الملاعب السعودية كعادته في كل الدوريات التى لعب فيها، ونجح في تسجيل “سوبر هاتريك” في الجولة الأخيرة، قاد به فريقه للفوز برباعية نظيفة، على نظيره الوحدة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي.
الاتحاد بطل كأس السوبر
أمّا نادي الاتحاد الذى كان منافسًا شرسًا على لقب الدوري في الموسم الماضي لكنه خسرها في النهاية لصالح الهلال، يعتزم على مواصلة كفاحه من أجل البطولة هذا الموسم، لا سيما أنه نجح في التتويج بكأس السوبر هذا الموسم، فهل تكون هذه البطولة مفتاحه لاقتناص لقب الدوري.
وتوّج الاتحاد بكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الفيحاء لينهي ما يقرب من 5 أعوام صام فيها الفريق عن البطولات.
ويعود آخِر تتويج للاتحاد ليوم 12 مايو 2018 عندما توج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين وذلك على حساب الفيصلي بنتيجة 3-1.
ومنذ ذلك اليوم لم يعتلِ الاتحاد منصات التتويج التي كان قريبًا منها في أكثر من مناسبة من بينها نهائي كأس العرب للأندية الأبطال عام 2021، قبل الخسارة أمام الرجاء المغربي في النهائي بركلات الترجيح.
تألق الشباب
بالنسبة للشباب فإن الفريق استطاع تقديم مستويات رائعة منذ بداية الموسم بقيادة المدرب الإسباني فيسينتي مورينو، وقد كان متصدرًا لجدول الترتيب قبل إيقاف المسابقة بسبب مشاركة الأخضر في مونديال قطر 2022.
ويمتلك الشباب العديد من العناصر المميزة في قائمته هذا الموسم وعلى رأسهم المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور، الذي يحل في المركز الثاني في سباق الهدافين بالمسابقة هذا الموسم برصيد 11 هدفًا حتى الآن.
الهلال وصيف العالم
أمّا الهلال فقد واجه العديد من الظروف المعاكسة هذا الموسم بداية من إيقاف القيد ثم مطاردة لعنة الإصابات أبرز نجومه مثل سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبدالإله المالكي وغيرهم، مما جعل الأوضاع أصعب بالنسبة لحامل اللقب لذا تعثر في أكثر من مباراة في دوري روشن أو البطولات الأخرى مثل كأس السوبر السعودي.
الكثيرون يعتقدون أن أوضاع الهلال ستختلف خلال الفترة المقبلة لا سيما بعد الحصول على لقب وصيف كأس العالم للأندية في إنجاز تاريخي للكرة السعودية، مما يجعله حافزًا من أجل تعديل الفريق لمساره خلال الفترة المقبلة.
وكان فريق الهلال قد وصل إلى المباراة النهائية لمونديال الأندية بعد فوزه على المستضيف الوداد الرياضي المغربي في الدور الأول بضربات الترجيح، ثم تجاوزه لفريق فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي بنتيجة (3-2)، قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة (5-3).
وفق “أخبار 24”.