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جديد المحليات > “السياحة” و”هدف” تطلقان البرنامج التدريبي المرتبط بالتوظيف
14/02/2023   7:14 ص

“السياحة” و”هدف” تطلقان البرنامج التدريبي المرتبط بالتوظيف

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دشنت وكالة تنمية القدرات البشرية السياحية بوزارة السياحة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” البرنامج التدريبي المرتبط بالتوظيف، للباحثين عن فرص العمل في مجال المأكولات.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المواطنين من العمل في مجال المأكولات من خلال عقد شراكات نوعية مع كبرى الشركات وأصحاب العلامات التجارية الناجحة، والذين تعهدوا بالتزامهم بتوظيف خريجي البرنامج.

ويسعى البرنامج إلى تدريب وتوظيف 3 آلاف مواطن ومواطنة في القطاع، وتسعى الوزارة من خلال البرنامج إلى جذب الكوادر والطاقات المحلية الراغبة في العمل في قطاع السياحة والضيافة، الأمر الذي يحقق أهداف إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية وفق رؤية 2030. وفق “أخبار 24”.

وسيتم خلال هذه الدورة التدريبية تقديم معلومات وافية للتطبيق وطرق المحاسبة المختلفة عبر برنامج فودكس (Foodics)، وتزويد المتدربين بالمهارات الأساسية للعمل في القطاع.

يأتي ذلك بحضور وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية السياحية المهندس محمد بشناق ونائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ فراس أبا الخيل، وأكثر من 50 مديراً تنفيذياً بالقطاع الخاص.

“السياحة” و”هدف” تطلقان البرنامج التدريبي المرتبط بالتوظيف

جديد المحليات
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