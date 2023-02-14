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جديد المحليات > “الترفيه”: 2116 مشاركاً تأهلوا للمرحلة الثانية من مسابقة عطر الكلام
14/02/2023   7:15 ص

“الترفيه”: 2116 مشاركاً تأهلوا للمرحلة الثانية من مسابقة عطر الكلام

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أن عدد المُتأهلين للمرحلة الثانية في مسابقة عطر الكلام بلغ 2116 مشاركاً من أصل 50 ألف مُشارك.

وأوضحت الهيئة، أن أصغر مشارك في المسابقة بعمر 5 سنوات، وأكبر المشاركين بعمر 104 سنوات.

وتقدم أكثر من 50 ألف شخص للاشتراك في النسخة الثانية من برنامج مسابقة “عطر الكلام” لتلاوة القرآن ورفع الأذان، حيث يصل مجموع جوائز المسابقة التي اجتذبت مشتركين من 165 دولة حول العالم إلى 12 مليون ريال.

وفق “أخبار 24”.

“الترفيه”: 2116 مشاركاً تأهلوا للمرحلة الثانية من مسابقة عطر الكلام

جديد المحليات
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