أمارال لجمهور الأهلي: انتظروني في المباريات القادمة

أعرب اللاعب البرازيلي ماركوس أمارال عن سعادته بالمشاركة مع الأهلي في مباراته أمام العروبة، لافتًا إلى أن أداءه سيتصاعد مع توالي المشاركات.
وقال اللاعب في تصريحات عقب المباراة التي حسمها الأهلي بالفوز بهدف نظيف واعتلاء الصدارة منفردًا مؤقتًا، إنه لم يقدم حتى الآن ما يعكس مستواه، لكن مع توالي المشاركات فإنه يأمل في أن يظهر بالصورة التي ترضي جماهير الأهلي.
وأضاف أمارال أنه جاهز من الناحية البدنية للمشاركة منذ البداية، لكن أمر مشاركته أساسيًا يبقى في يد المدير الفني “بيتسو موسيماني” الذي أشار إلى أنه يدعمه ويمنحه الثقة من أجل تقديم كل ما لديه من أجل الفريق. وفق “أخبار 24”.
وواصل الأهلي انتصاراته في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه الصعب على ضيفه العروبة بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما، الاثنين، لحساب الجولة العشرين.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الأنجولي باستوس في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.