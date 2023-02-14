3 تحديات.. ماذا ينتظر الهلال بعد كأس العالم للأندية؟

تمكن نادي الهلال من تحقيق إنجازًا تاريخيًا بعدما حصد الوصافة في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية.
ونجح الهلال في تخطي عقبة صاحب الأرض والجمهور الوداد المغربي بركلات الترجيح، وبعدها الفوز على فلامنغو البرازيلي بنتيجة 3-2 بنصف نهائي المسابقة.
وفي نهائي كأس العالم للأندية، قدم الهلال عرضًا جيدًا رغم الهزيمة بنتيجة (5-3) في المباراة النهائية، وكان قريبًا في أوقات مختلفة بالمباراة من تسجيل أكثر، وأصبح أول نادٍ يتمكن من تسجيل 3 أهداف في ريال مدريد على مدار مشواره الطويل في مونديال الأندية.
مونديال الأندية انتهى لكن تحديات الهلال خلال الموسم الحالي لم تنتهي بعد خاصة أن طموحات جمهور الفريق ارتفعت عقب النتائج الأخيرة.
“سبورت 24” يستعرض خلال التقرير التالي التحديات التي تنتظر الهلال عقب نهاية منافسات كأس العالم للأندية.
دوري أبطال آسيا
سيعاود فريق الهلال تدريباته، استعدادا لخوض الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا في قطر، حيث يحمل الهلال لقب النسخة الماضية من المسابقة.
وينتظر الهلال مواجهة قوية ضد شباب أهلي دبي الإماراتي ضمن الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، وذلك يوم الإثنين المقبل.
مدرب الهلال رامون دياز، منح اللاعبين راحة من التدريبات يومي الإثنين والثلاثاء بعد فراغهم من خوض نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب من أجل التقاط الأنفاس قبل خوض المواجهة المرتقبة.
ويسعى الهلال لتخطي عقبة شباب الأهلي دبي واستكمال حملة دفاعه عن لقبه بهدف التواجد مجددًا في كأس العالم للأندية.
صراع دوري روشن
ينتظر الهلال مهمة صعبة للغاية في منافسات دوري روشن السعودي، ويبدو أن مهمة حامل اللقب خلال السنوات الثلاث الماضية لن تكون سهلة مطلقًا.
الهلال يأتي في المركز الرابع برصيد 32 نقطة وله مباراة مؤجلة، لذلك هو ليس بعيدًا عن صراع الصدارة الذي يضم النصر والاتحاد والشباب برصيد 37 نقطة.
ويملك الهلال مباراة مؤجلة عن الثلاثي السابق ويمكنه الوصول إلى النقطة 35 وتقايص الفارق معهم إلى نقطتين فقط.
تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو وظهوره القوي مع النصر إضافة إلى تمسك الاتحاد والشباب سيجعل من مهمة الهلال في الحفاظ على لقبه للمرة الرابعة على التوالي صعبة للغاية.
يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وافقت على طلب تأجيل مباراة الفيحاء والهلال، والتي كان مقررا لها الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي، إلى وقت آخر.
وأشارت الرابطة في بيان لها إلى أنه سبق ذلك القرار، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب الذي ورد إليها من نادي الهلال، متضمنة الاجتماع مع لجنة المسابقات وأخذ المرئيات من جميع الجهات المعنية، ثم الموافقة على تأجيل المباراة.
كأس الملك
يملك فريق نادي الهلال تحديًا هامًا أيضا خلال الموسم الحالي وهو لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويسعى الهلال لتعويض خسارة لقب النسخة الماضية بعدما خسر المباراة النهائية على يد الفيحاء بركلات الترجيح.
ويصطدم الهلال بنظيره الفتح يوم الثلاثاء 14 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ربع نهائي المسابقة.
وفق “أخبار 24”.