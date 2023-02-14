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رياضة > بالفيديو.. رئيس الفيحاء عن تأجيل مواجهة الهلال: “قرار مفاجئ.. ولم يتم أخذ رأينا”
14/02/2023   7:13 ص

بالفيديو.. رئيس الفيحاء عن تأجيل مواجهة الهلال: “قرار مفاجئ.. ولم يتم أخذ رأينا”

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وصف رئيس نادي الفيحاء عبدالله أبانمي، قرار تأجيل مباراة فريقه أمام الهلال ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن بالمفاجئ، مؤكدًا أنه لم يتم أخذ رأيهم في هذا الشأن.

وقال رئيس الفيحاء في تصريحات لبرنامج “برا الـ18″، على قنوات SSC، إن ناديه ليس لديه مشكلة في مسألة تأجيل المباراة إنما تتمثل المشكلة في التوقيت والطريقة.

وأضاف أبانمي: “قرار تأجيل المباراة وصل لنا عبر الإيميل ظهر اليوم بدون أي توقيع وبدون أي مشاورات معنا، ولم يتم أخذ رأينا في القرار”. وفق “أخبار 24”.

وأشار رئيس الفيحاء إلى أنه يدعم أى نادٍ يمثل الوطن إلا أن توقيت التأجيل ليس به أي احترافية، خاصة أن الجميع كان يعلم قبل 5 أيام أن الهلال سيكون مشاركًا في كأس العالم للأندية مما يعني أن الموضوع ليس مفاجئًا حتى تتخذ رابطة المحترفين قرار التأجيل في هذا التوقيت.

بالفيديو.. رئيس الفيحاء عن تأجيل مواجهة الهلال: “قرار مفاجئ.. ولم يتم أخذ رأينا”

رياضة
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