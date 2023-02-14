بالفيديو.. رئيس الفيحاء عن تأجيل مواجهة الهلال: “قرار مفاجئ.. ولم يتم أخذ رأينا”

وصف رئيس نادي الفيحاء عبدالله أبانمي، قرار تأجيل مباراة فريقه أمام الهلال ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن بالمفاجئ، مؤكدًا أنه لم يتم أخذ رأيهم في هذا الشأن.
وقال رئيس الفيحاء في تصريحات لبرنامج “برا الـ18″، على قنوات SSC، إن ناديه ليس لديه مشكلة في مسألة تأجيل المباراة إنما تتمثل المشكلة في التوقيت والطريقة.
وأضاف أبانمي: “قرار تأجيل المباراة وصل لنا عبر الإيميل ظهر اليوم بدون أي توقيع وبدون أي مشاورات معنا، ولم يتم أخذ رأينا في القرار”. وفق “أخبار 24”.
وأشار رئيس الفيحاء إلى أنه يدعم أى نادٍ يمثل الوطن إلا أن توقيت التأجيل ليس به أي احترافية، خاصة أن الجميع كان يعلم قبل 5 أيام أن الهلال سيكون مشاركًا في كأس العالم للأندية مما يعني أن الموضوع ليس مفاجئًا حتى تتخذ رابطة المحترفين قرار التأجيل في هذا التوقيت.
#برا_18 | عبدالله أبانمي – رئيس نادي #الفيحاء:
– قرار تأجيل مباراتنا أمام #الهلال وصل لنا عبر الإيميل ظهر اليوم بدون أي توقيع وبدون أي مشاورات معنا.
– لم يتم أخذ رأينا بقرار التأجيل.
– جميع اللاعبون كانوا يستعدون للمباراة إلا أن القرار كان مفاجئ لنا.#SSC pic.twitter.com/jKiePlLoFH
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 13, 2023