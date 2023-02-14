وصول الطائرة الإغاثية الثامنة إلى مطار حلب لمساعدة ضحايا الزلزال

وصل إلى مطار حلب الدولى الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة، التي انطلقت من مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم (الثلاثاء).
وتحمل الطائرة على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طناً و322 كيلوغراماً، وذلك لمساعدة المتضررين من الزلزال.
يذكر أن هذه الطائرة تأتي ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.
وفق “أخبار 24”.