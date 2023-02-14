“عون” تدشن تطبيق “سخاء” لإيصال السلال الغذائية بمفهوم جديد لمستفيدي الجمعيات

دشنت جمعية “عون” التقنية، اليوم (الثلاثاء)، تطبيق “سخاء” بهدف إيصال السلال الغذائية بمفهوم جديد لمستفيدي الجمعيات بيسر وسهولة، وذلك تحت شعار “العطاء بين يديك”.
وشهد حفل التدشين الذي جرى بمقر الجمعية بجامعة أم القرى، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم أهداف منصة “سخاء”، التي انبعثت من حاجة المجتمع الخيري لإيجاد حلول تحفظ كرامة الأسر المتعففة، وتلبي احتياجاتهم بطريقة سهلة وإبداعية.
وحضر الحفل مدير وحدة الجمعيات الأهلية التقنية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هشام معيض الزهراني، ونائب رئيس مجلس الأمناء بـ”مؤسسة محمد بن عبدالله الماجد”، عبدالرحمن بن محمد الماجد، وعدد من الجمعيات الإغاثية والصحية والمتاجر الغذائية المشاركة. وفق “أخبار 24”.