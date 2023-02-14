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جديد المحليات > “التدريب التقني” تطلق عدة مبادرات للتشجيع على الابتكار والإبداع
14/02/2023   1:19 م

“التدريب التقني” تطلق عدة مبادرات للتشجيع على الابتكار والإبداع

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إطلاق عدد من المبادرات التي تشجع المتدربين والمتدربات على الابتكار والإبداع، من خلال أندية الموهبة والابتكار في جميع المنشأة التدريبية.

وقالت إن تلك المبادرات تهدف أيضا إلى توفير بيئة جاذبة للإبداع واستقطاب وتحفيز الموهوبين والمبتكرين من متدربي ومتدربات المنشأة التدريبية ورعايتهم واستثمار طاقاتهم في بناء نهضة الوطن والاقتصاد المعرفي.

وأضافت المؤسسة أنها عملت على جعل أندية الموهبة والابتكار في المنشأة التدريبية بيئة جاذبة ومحفزة للابتكار وخلق الأفكار ونقلها من حيز الفكرة إلى التطبيق والتنفيذ والتطوير ثم التسويق.

من جانبه، قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، إن المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً بالابتكار ورعاية الموهوبين والاختراعات، لإيجاد أفكار نوعية تقنية يتم نقلها من حيز الفكرة لتطويرها وتنفيذها عبر أندية متخصصة يشرف عليها مدربون متخصصون. وفق “أخبار 24”.

“التدريب التقني” تطلق عدة مبادرات للتشجيع على الابتكار والإبداع

جديد المحليات
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