قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إنّ مشروع النقل العام بالحافلات، أظهر نتائج ومؤشرات إيجابية، مع اكتمال تركيب المحطات، والتي ستعطي راحة للركاب.
وأكد الجبير خلال مناقشة مع مدير مرور المنطقة العميد جهاد المجحد، عن أهم المنجزات التي تمت خلال الفترة التجريبية لإطلاق المشروع في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، على أهمية زيادة مسارات فئات الطلاب بالجامعات، وقياس احتياجات المستخدمين من خلال الاستبيانات للتعرف على احتياجات الركاب، وتقييم الخدمة، بهدف الوصول إلى أعلى مراحل الجودة.
وكشف عن بعض البيانات الخاصة بالمرحلة التجريبية للمشروع، مشيرا إلى أن عدد الركاب في شهر يناير المنصرم بلغ 85.3 ألف راكب بنسبة زيادة 20% عن شهر ديسمبر الماضي و90% عن نوفمبر 2022.
وأبان أن عدد الرحلات المنفذة يومياً، وصل 936 رحلة بمعدل 52 رحلة لكل ساعة تشغيل، بينما بلغ عدد مرات تنزيل تطبيق الخدمة “حافلات المنطقة الشرقية” ما يزيد على 100 ألف.
وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد بدأت الرحلات التجريبية لمشروع النقل العام بالحافلات، في أكتوبر الماضي، تمهيدًا للإطلاق الرسمي، عبر عدد من المسارات الرئيسة. وفق “أخبار 24”.