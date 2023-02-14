كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم (الثلاثاء)، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت طريف أقل درجة حرارة بواحد درجة مئوية.
وحول باقي درجات الحرارة الصغرى، جاءت عرعر خلف طريف بدرجتين مئويتين، ثم القريات بثلاث درجات وسكاكا بـ5 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة بـ30 درجة، والمدينة المنورة بـ25 درجة مئوية، والرياض بـ24 درجة وجدة بـ28 درجة مئوية.
وسجّلت الأحساء نسبة رطوبة بلغت 95% تليها الرياض وبريدة وجازان بـ 90% .
وفق “أخبار 24”.