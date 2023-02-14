“الاستثمارات” يعلن الاستثمار في 4 شركات وطنية رائدة في قطاع البناء والتشييد

أعلن صندوق الاستثمارات العامة الاستثمار في أربع شركات وطنية رائدة في قطاع خدمات البناء والتشييد بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات ريال.
وأوضح الصندوق أنه استثمر المبلغ عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة من خلال زيادة رأس المال في كل من “شركة نسما وشركاهم للمقاولات”، و”شركة السيف مهندسون مقاولون” و”شركة البواني القابضة”، و”شركة المباني مقاولون عامون”، مبيناً أن الشركات الأربع تمتلك سجلاً طويلاً من الإنجازات والنجاحات في إدارة وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة عبر قطاعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، وستساهم شراكتهم مع الصندوق في دعم جهود الشركات لتوسيع عملياتها وأعمالها إقليمياً ودولياً.
وأشار الصندوق إلى أن الاستثمار يسهم في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد من خلال المساهمة في زيادة السعة التشغيلية وتطوير قدرات القطاع وتبني أبرز التقنيات، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريـد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة، لافتا إلى أن هذا الأمر يتماشى مع استراتيجية الصندوق في تمكين نمو وتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميّد، إن هذه الشراكة تؤكد على التزام الصندوق بتمكين نمو وتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة، حيث يعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد 13 قطاعاً استراتيجياً يستهدف التركيز عليها محلياً.