“رابطة المحترفين” رئيس الفيحاء علم بتأجيل مبارة فريقه مع الهلال ولم يعترض

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم (الثلاثاء)، بيانا توضيحيا حول ما أثير من تداول حول تأجيل مباراة الفيحاء والهلال ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن.
وردت الرابطة على ما صرح به رئيس نادي الفيحاء، عبدالله أبانمي،حول عدم التواصل مع النادي للتشاور قبل صدور قرار تأجيل موعد المباراة المذكورة، حيث ذكرت أنها تلقت في يوم 8 فبراير طلبًا من نادي الهلال بتأجيل مباراته أمام الفيحاء التي كان من المقرر إقامتها يوم غد (الأربعاء)، وتمت إحالة الطلب للجنة المسابقات لمناقشته ووضع الخيارات المناسبة للتأجيل.
وأضافت أن سكرتير لجنة المسابقات رد يوم أول أمس (الأحد) أنه تلقى اتصالا من رئيس نادي الفيحاء يستفسر عما إذا كانت المباراة ستؤجل أم لا وتم الرد عليه أنها ستؤجل، وبالفعل تم اتخاذ قرار التأجيل من لجنة المسابقات بالرابطة.
وأبانت أنه في الساعة 11:30 صباح يوم أمس (الإثنين) أجرى سكرتير لجنة المسابقات اتصالاً هاتفيًا برئيس نادي الفيحاء لإبلاغه أنه سيتم إرسال إيميل التأجيل ولم يبد رئيس النادي أي ملاحظة أو اعتراض على ذلك، وبعد أن تم إرسال الإيميل الساعة 12:43 ظهرًا ورد اتصال من نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء لنائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين الساعة 2:00 ظهرًا يطلب فيه التعديل على صياغة توجيه الإيميل دون أي اعتراض أو ملاحظة على مسألة التأجيل وقد تم تلبية طلبه و إرسال ذلك في الساعة الخامسة عصرا في اليوم ذاته.
وأبدت الرابطة استغرابها مما ورد في تصريحات رئيس النادي عن عدم علمه بالتأجيل مسبقاً، وتؤكد في هذا الإطار أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مؤكدة أن المساواة والعدالة في التعامل مع جميع الأندية تعتبر من المبادئ الأساسية في جميع أعمالها. وفق “أخبار 24”.