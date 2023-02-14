أعلنت أمانة جدة اليوم (الثلاثاء)، أنها شرعت في تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار لحي الفردوس بأبحر الشمالية.
وقال وكيل أمين جدة لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني، إن المشروع يُعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي من شأنها أن تخدم أحياء شمال أبحر، مشيرا إلى أنه سيتضمن إنشاء وتنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار للمناطق المتضررة في أجزاء من أحياء “الفردوس، والشراع، وأبحر الشمالية”.
وأشار إلى أن شبكة تصريف مياه الأمطار لحي الفردوس ستتضمن تركيب عبارات صندوقية، وأنابيب يتجاوز طولها 11.5 كم، وتتراوح أحجامها ما بين 600 – 2400 ملم، فيما سيشتمل المشروع على الأنابيب المثقبة لتخفيض منسوب المياه السطحية.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قد وقع عقد هذا المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 263 مليونًا و524 ألفًا و 704 ريالات، وتم تسليمه للمقاول لينفذه في مدة زمنية تصل لـ 26 شهرًا.
وفق “أخبار 24”.