“التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر إصدار تراخيص تخفيضات “يوم التأسيس”

أتاحت وزارة التجارة التسجيل في التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس خلال الفترة من 15 إلى 28 فبراير 2023م.
وأوضحت أن ذلك يهدف إلى تمكين أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية إلكترونيًا، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.
ولفتت الوزارة إلى أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيًا تسهّل على التجّار طلب التراخيص، مما يمكنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية محفزة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يمكن التقدم بطلب رخص التخفيضات والعروض الترويجية عبر الرابط.