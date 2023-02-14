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جديد المحليات > “بن جروان”.. إنجازات علمية تتوج حرب الـ 14 عاماً ضد السرطان
14/02/2023   3:09 م

“بن جروان”.. إنجازات علمية تتوج حرب الـ 14 عاماً ضد السرطان

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روى الدكتور حمد بن جروان قصة تحديه الكبير لمرض السرطان وخوضه حربا لمدة 14 عاماً مع المرض بعزيمة قوية لا تلين، وإرادة لم يتطرق إليها ضعف، وتحقيقه خلال تلك الفترة إنجازات عظيمة وجوائز دولية.

وقال بن جروان لـ”أخبار 24″ على هامش مشاركته في ملتقى “أنا أستطيع” بالشرقية، إنه تعرض للإصابة بالسرطان بعمر 21 عاماً، ويبلغ حاليا 35 عاماً، حيث بدأت الإصابة في الظهر وانتقلت إلى البطن ثم الصدر والآن في الرأس، لافتا إلى أنه أجرى العديد من العمليات واتجه للعلاج في عدد من الدول حتى وصل حاليا لمرحلة العلاج بالإشعاع.

وأضاف أن إرادة الشفاء كانت الدافع له لتحدي المرض ومواصلة رحلته العلمية بكل اقتدار حيث حصل في تلك الفترة على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الرياضيات، وقام بتأليف العديد من الكتب وتم تعيينه سفيرا للجمعية السعودية لمكافحة السرطان، وحصل على جوائز دولية آخرها في الإمارات.

ولفت إلى أنه لا يوجد شيء صعب في حياة الإنسان طالما كانت لديه الإرادة والعزيمة، مشيرا إلى أنه لم يجد في يوم واحد منذ إصابته راحة، ورغم ذلك لديه الأمل في الشفاء ويتمسك به.

يذكر أن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف دشن في ديوان الإمارة أمس الملتقى التوعوي “أنا أستطيع” الذي تنظمه صحة الشرقية تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان.

“بن جروان”.. إنجازات علمية تتوج حرب الـ 14 عاماً ضد السرطان

جديد المحليات
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