نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > بالصور.. سمو أمين الرياض يستقبل سمو محافظ الخرج
14/02/2023   5:29 م

جرى خلال اللقاء عرض مشاريع الموجة لمحافظة الخرج

بالصور.. سمو أمين الرياض يستقبل سمو محافظ الخرج

+ = -
885

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، وذلك في مقر أمانة منطقة الرياض.

وعُقد خلال اللقاء اجتماع مع قيادات أمانة منطقة الرياض، تناول لمحة عن استراتيجية الأمانة، وجهودها في خدمة بلديات محافظات ومراكز المنطقة، ومدى تقدمها في مجالات التحول الرقمي، والبرنامج الوطني لتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى دور الأمانة في تطوير محافظة الخرج التي يغطي جهازها البلدي ٢٣ مركزًا على مساحة تزيد عن ١٠ آلاف كم٢، والمشاريع المستقبلية للمحافظة.

وناقش الاجتماع مشاريع الأمانة في محافظة الخرج التي تتمثل في خطة التطوير الشاملة، وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى استكمال مشاريع البنية التحتية لها، والتحول في بلديات المنطقة.

كما جرى تسليط الضوء على دور وكالة البلديات بأمانة منطقة الرياض في تطوير محافظات ومراكز المنطقة، التي تضم ٤٧ بلدية تخدم ٤٠٦ مراكز، من خلال اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالخدمات البلدية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى اقتراح الخطط المستقبلية لتنفيذ مهام الأمانة في حدود نطاق البلديات في المحافظات.

بالصور.. سمو أمين الرياض يستقبل سمو محافظ الخرج

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885250293.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.