بالصور.. سمو أمين الرياض يستقبل سمو محافظ الخرج

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، وذلك في مقر أمانة منطقة الرياض.
وعُقد خلال اللقاء اجتماع مع قيادات أمانة منطقة الرياض، تناول لمحة عن استراتيجية الأمانة، وجهودها في خدمة بلديات محافظات ومراكز المنطقة، ومدى تقدمها في مجالات التحول الرقمي، والبرنامج الوطني لتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى دور الأمانة في تطوير محافظة الخرج التي يغطي جهازها البلدي ٢٣ مركزًا على مساحة تزيد عن ١٠ آلاف كم٢، والمشاريع المستقبلية للمحافظة.
وناقش الاجتماع مشاريع الأمانة في محافظة الخرج التي تتمثل في خطة التطوير الشاملة، وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى استكمال مشاريع البنية التحتية لها، والتحول في بلديات المنطقة.
كما جرى تسليط الضوء على دور وكالة البلديات بأمانة منطقة الرياض في تطوير محافظات ومراكز المنطقة، التي تضم ٤٧ بلدية تخدم ٤٠٦ مراكز، من خلال اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالخدمات البلدية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى اقتراح الخطط المستقبلية لتنفيذ مهام الأمانة في حدود نطاق البلديات في المحافظات.