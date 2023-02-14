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جديد المحليات > “هيئة الترفيه” تنظم أول منتدى دولي للترفيه في الشرق الأوسط
14/02/2023   9:56 م

“هيئة الترفيه” تنظم أول منتدى دولي للترفيه في الشرق الأوسط

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تنظم الهيئة العامة للترفيه “المنتدى الدولي للترفيه” خلال الفترة من 5-8 مارس المقبل، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

ويهدف المنتدى لاستكشاف التطورات الجديدة والابتكارات العالمية في صناعة الترفيه، إضافةً إلى تعظيم أداء المبادرات، ومعرفة طرق وأدوات قياس نجاح الفعاليات داخل المناطق الترفيهية، فضلًا عن معالجة تحديات قطاع الترفيه.

ويتضمن المنتدى الذي ينظم بالشراكة مع منظمة ايابا الدولية جلسات حوارية بحضور متحدثين وخبراء عالميين، إضافة إلى معرض مصاحب لشركات محلية وعالمية، كما يتضمن فرصا لتبادل الخبرات مع أكبر المستثمرين الدوليين في مجال الترفيه.

ويستضيف المنتدى المخصص لدعم صناعة الترفيه جلسات يقودها نخبة من الخبراء والمتحدثين الدوليين في شركات عالمية للإسهام في معرفة إدارة المرافق الترفيهية، وتنظيم الفعاليات، كما سيتيح لزواره أيضا التجول والتعرف على أكبر المدن الترفيهية بالمملكة.

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وفق “أخبار 24”.

“هيئة الترفيه” تنظم أول منتدى دولي للترفيه في الشرق الأوسط

جديد المحليات
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