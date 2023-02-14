في “بيبان 23” الشهر المقبل.. استهداف “20 ألفاً” لحضور “300 ورشة” عمل

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن عزمها تنظيم ملتقى “بيبان 23” خلال الفترة ما بين 9 إلى 13 مارس المقبل بمدينة الرياض؛ وذلك بمشاركة أكثر من 350 متحدثاً محلياً وعالمياً، و750 عارضاً من رواد الأعمال المحليين والعالميين.
ويهدف الملتقى، الذي ينطلق تحت شعار “فرص تصنع الريادة”، لبناء شبكة ريادية محلية وعالمية، لتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال والممكنين، وتقديم الحوافز لهم، والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة.
ومن المقرر أن يسهم الملتقى في توفير بيئة تنافسية، تشجع الشباب الطموح على دخول عالم ريادة الأعمال، وتعزز التواصل وإثراءهم بالأفكار الريادية، وسبل استثمارها، بما يحقق رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%..
ويشارك في الملتقى أكثر من 120 جهة ممكّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الإجراءات والتمويل والخدمات، إضافة إلى مشاركة 34 جهة حكومية تقدم خدماتها في مكان واحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للإسهام في تذليل كافة التحديات والصعوبات التي قد تواجه أعمال تلك المنشآت في كافة القطاعات.
وسيقدم “بيبان 23” أكثر من 300 ورشة عمل تدريبية، من المفترض أن يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 20 ألف مستفيد، حيث ستناقش الورش العديد من المواضيع من أبرزها: (إدارة سلاسل الإمداد، التخطيط الإستراتيجي، نمو المنشآت، الإدارة المالية، تجربة الحصول على امتياز تجاري، التحول إلى التجارة الإلكترونية، إستراتيجية إدارة المخاطر)، وغيرها من المواضيع التي تمكًن رواد ورائدات الأعمال من الحصول على المعرفة الكافية في الخطط الإستراتيجية والأعمال التشغيلية لمشاريعهم.
ويضم الملتقى، الذي يتوقع أن يبلغ عدد زائريه أكثر من 105 آلاف زائر؛ 9 أبواب صُممت لتغطية كافة متطلبات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، حيث تتضمن الأبواب: باب الانطلاقة، باب النمو، باب التمكين، باب التجارة الإلكترونية، باب التمويل، باب الابتكار، باب الشركات الناشئة، باب الامتياز التجاري، وكذلك باب السوق. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أيضاً أن يحتضن ملتقى “بيبان 23” نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بمشاركة أكثر من 200 دولة، حيث تُعد المسابقة أول وأكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم، وتستضيف المملكة التصفيات النهائية للمسابقة والحفل الختامي وتوزيع الجوائز بمشاركة أفضل 100 رائد ورائدة أعمال من المتأهلين للنهائيات، وتتضمن المسابقة جوائز نقدية تصل إلى مليون دولار.