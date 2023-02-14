مزاد علني لبيع السيارات والبضائع المتروكة في جمرك حديثة

تقيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مزادًا علنيًا لبيع البضائع والسيارات المتروكة في جمرك حديثة، وذلك يوم (الأحد) الموافق 26 فبراير الجاري.
ويشترط للمشاركة في المزاد، دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، كما تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين لرخصة العمل في هذا المجال فقط، بالإضافة إلى التسجيل المسبق لدى الجمرك.
كما تشترط الهيئة على المشتري إخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد، و10 أيام للبضائع برسم الصادر، فضلًا عن دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.
وفق “أخبار 24”.