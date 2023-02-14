“البلدية والإسكان” تطلق دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية في القطاع البلدي

تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية في القطاع البلدي، خلال ملتقى التحول في إدارة مشاريع البنية التحتية، والذي تنظمه يوم الخميس المقبل.
وتهدف الوزارة من الدليل إلى التحول نحو التميز، وتعزيز التكامل لتحقيق الريادة في إدارة مشاريع البنية التحتية في المدن السعودية، لتحقيق أهداف رؤية 2030 بوصول 3 مدن سعودية إلى مراتب متقدمة في المدن العالمية.
ويتضمن الملتقى عقد 4 جلسات حوارية، تتناول دور أدلة إدارة المشاريع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومرحلة الدراسات والتصاميم، ومرحلة الطرح، ومرحلة التشييد والبناء، كما سيصاحبه معرض يهتم بـالتعريف بأهم عناصر وإجراءات الدليل الإجرائي.وفق “أخبار 24”.