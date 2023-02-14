“السعودية للكهرباء” توقع اتفاقية تمويل مع 9 بنوك بقيمة 10 مليارات ريال

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية مع 9 بنوك محلية، للتمويل المحلي المشترك بقيمة 10 مليارات ريال سعودي.
وأكدت الشركة أن التمويل يمتد لمدة 7 سنوات بدون ضمانات، وتشمل البنوك المشاركة في الاتفاق: البنك السعودي الفرنسي، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك الأهلي السعودي، و”السعودي البريطاني”، و”الرياض”، و”البلاد”، و”الجزيرة”، و”السعودي للاستثمار”، و”قطر الوطني”.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة خالد القنون أن هذا التمويل يأتي كجزء من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، مضيفًا أن تركيز استثمارات الشركة ينصب على تعزيز موثوقية وكفاءة الخدمة الكهربائية. وفق “أخبار 24”.