نائب مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية منيف بن زايد العتيبي إلي رتبة لواء

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نبارك لأبن الخرج سعادة نائب مدير شرطة منطقة الحدود الشماليه اللواء/ منيف بن زايد العتيبي صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة (لواء )سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد.
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