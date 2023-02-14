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14/02/2023   10:00 م

نائب مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية منيف بن زايد العتيبي إلي رتبة لواء

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نبارك لأبن الخرج سعادة نائب مدير شرطة منطقة الحدود الشماليه اللواء/ منيف بن زايد العتيبي صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة (لواء )سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد.

نائب مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية منيف بن زايد العتيبي إلي رتبة لواء

جديد الخرج, مجتمع الخرج
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