اليوسف: نُدقق المبادئ القضائية بما يتوافق مع مكانة المملكة.. ويواكب “الانفتاح والتطور”

شدد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، على أهمية تجويد المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، من أحكام وقرارات، تُسهم في تعميم وتدعيم العدالة، في شقها الإداري، ودور ذلك في جودة الحياة وحفظ الحقوق في المملكة.
وأكد على الدور البارز للأعمال القضائية ومتانتها العلمية، مما يستوجب الجهد والحرص في تلك الأعمال وكل ما يُساندها، من نظم إدارية، تدعم إصدار وتدقيق المبادئ القضائية الإدارية، عن أعلى محاكم القضاء الإداري في المملكة، وبما يتوافق مع مكانتها عالمياً، وما يُواكب ما تسير عليه وإليه، من انفتاح وتطور ريادي واستثماري واجتماعي.
واعتبر اليوسف خلال لقائه برئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها، خلال زيارته للمحكمة الإدارية العليا اليوم (الثلاثاء)، أن تجويد المبادئ القضائية، يندرج ضمن أهم أهداف ديوان المظالم، لضمان ركائز العدالة الناجزة والمجودة.
وفق”أخبار 24″.