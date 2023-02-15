“الإعلام والاستثمار” في مجلس أمير الرياض.. فيصل بن بندر: لقاءاتنا “مهمة”

منح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اللقاءات الدورية التي تجري بين المسؤولين في مختلف المجالات، بين فينةٍ وأخرى، أهميةً كبرى، باعتبارها تمنح المجال والفرصة لتبادل الأفكار والمقترحات، وتكاتف أبناء الوطن وشد أزر بعضهم البعض، لرسم صورة مشرفة عن المملكة، التي تعيش أجمل حالاتها، بدعمٍ مُطلق من القيادة.
وكان أمير منطقة الرياض، قد استقبل عدداً من المسؤولين، بينهم وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، الذي أكد بدوره نية الوزارة، لتأسيس محطات باللغة الإنجليزية، تراعي التطور في المحتوى والعرض.
وفي الجانب الاستثماري، أخذ القصبي على عاتقه، شرح أوجه النظر حول نظام الشركات الجديد، وإسهاماته في تطوير البيئة الاستثمارية التي تستهدفها برامج الوزارة مع مجموعة الأنظمة المستحدثة.
وجاء القصبي على ذكر البيئة الاستثمارية التي تستهدفها برامج الوزارة، مع مجموعة الأنظمة المستحدثة، مشيراً في الوقت ذاته، لمواكبة المركز السعودي للأعمال، للوتيرة السريعة في مجالات الخدمات التجارية، بأكثر من 700 خدمة وتجمع مكاني لجميع الجهات ذات العلاقة برائد الأعمال.
وفق”أخبار 24″.