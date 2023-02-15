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جديد المحليات > “التجارة” توضح اشتراطات الحصول على ترخيص التخفيضات التجارية للمنشآت
15/02/2023   8:20 ص

“التجارة” توضح اشتراطات الحصول على ترخيص التخفيضات التجارية للمنشآت

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حددت وزارة التجارة، الاشتراطات والمتطلبات الأساسية التي يجب على المنشأة تقديمها للحصول على ترخيص التخفيضات التجارية، وذلك تزامناً مع بدء التسجيل في التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس الممتد حتى 28 فبراير الجاري.

وأوضحت الوزارة أن المتطلبات والاشتراطات تشمل اسم المحل المرخص له بالتخفيض وعنوانه، ومدة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها، وقائمة بالمنتجات التي تسري عليها التخفيضات، ونسبة التخفيض المعلن عنها.

ولفتت إلى أنه لا يجوز للمنشآت التجارية إجراء التخفيضات إلا بترخيص من الوزارة، ولا يجوز الإعلان عن التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بأكثر من 15 يوماً، كما يجب على المنشأة وضع بطاقات على المنتجات المخفضة تبين السعر (قبل وبعد التخفيض)، مع إبراز الترخيص في مكان ظاهر للمستهلك في داخل المحل التجاري.

التخفيضات التجارية للمنشآت

وفق”أخبار 24″.

“التجارة” توضح اشتراطات الحصول على ترخيص التخفيضات التجارية للمنشآت

جديد المحليات
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