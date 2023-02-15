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جديد المحليات > شاهد.. مدرسة بشرورة تحتفل بأحد طلابها عقب عودته من رحلة علاجية
15/02/2023   8:22 ص

شاهد.. مدرسة بشرورة تحتفل بأحد طلابها عقب عودته من رحلة علاجية

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قامت مدرسة الأخاشيم الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بمحافظة شرورة، حفلاً لتكريم أحد طلابها والاحتفاء به بعد عودته من رحلة علاجية امتدت لشهرين.

وأظهرت لقطات لحظة دخول الطالب مالك الصيعري أبواب المدرسة؛ حيث استقبله الطلاب والمعلمون بالأغاني والزهور والهدايا وسط تصفيق من الجميع. وفق”أخبار 24″.

كما وضع القائمون على الحفل طاولة عليها الكثير من الهدايا يتوسطها قالبا حلوى مزينان بالشموع، كما قلد مدير التعليم بالمحافظة الطالب إكليلاً من الزهور.

تكريم طالب شرورة عقب عودته من العلاج

تكريم طالب شرورة عقب عودته من العلاج

تكريم طالب شرورة عقب عودته من العلاج

شاهد.. مدرسة بشرورة تحتفل بأحد طلابها عقب عودته من رحلة علاجية

جديد المحليات
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