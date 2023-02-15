فريق “الإنقاذ السعودي” يواصل عملياته في المناطق التركية المتضررة من الزلزال

يواصل الدفاع المدني، عن طريق فريق البحث والإنقاذ، عملياته الميدانية في المناطق المتضررة من زلزال تركيا المدمر، والتي بلغت حتى الآن 32 موقعاً في غازي عنتاب وأنطاكيا.
ونشر الدفاع المدني صوراً لفريق البحث والإنقاذ، في المناطق المتضررة والتي بلغت حتى الآن 9 مواقع في غازي عنتاب، و23 موقعًا في أنطاكيا، ما بين مسح واستطلاع وعمليات.
يذكر أن زلزالاً مدمراً بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضـرب فجر الاثنين، مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان، مخلفا آلاف الضحايا ودمارًا كبيرًا.
وفق”أخبار 24″.