“الصناعة”: 25 شركة تقدمت للمنافسة على رخص محاجر مواد البناء في جدة

استقبلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 25 طلبًا من الشركات الراغبة في الدخول بالمنافسة على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء بمجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك منذ بدء استقبال الطلبات في هذا الصدد 30 يناير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن يوم (الخميس) الموافق 16 فبراير سيكون آخر موعد لتلقي طلبات المنافسة على الرخص الـ 12، والتي تشمل 5 رخص لخام البحص، و7 رخص لمواد الردميات، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تمنح أي رخص تعدينية في المجمع أو أي توسعة مستقبلية له، إلا من خلال التقديم على المنافسة عبر منصة “تعدين”.
وأكد أن إعلان الفائزين وشروط التأهيل ومتطلباته سيكون عبر “تعدين”، مشيرًا إلى أن الوزارة تشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط التأهيل عبر المنصة. وفق”أخبار 24”.
وتتكون جيولوجية المجمع من جزء شمالي، وآخر أوسط وجنوبي، ويتكون الأول من تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، وتتألف من صخور رسوبية كونجلوميريت رصيص، ويحتوي على مدملكات وحصى بأحجام وأنواع مختلفة، فيما يحتوي الجزء الأوسط والجنوبي على تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، وتتبع جيولوجيًا لمعقد دغبج، الذي تظهر به صخور الديورايت.