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رياضة > فرح جفري تُعلق على تجديد تعاقدها مع الاتحاد
15/02/2023   8:18 ص

فرح جفري تُعلق على تجديد تعاقدها مع الاتحاد

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أبدت لاعبة فريق الاتحاد لكرة القدم النسائي، فرح جفري، سعادتها بتمديد تعاقدها مع ناديها حتى عام 2025.

وغردت جفري، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، قائلة:”الحمدلله تم تجديد عقدي مع نادي الاتحاد إلى 2025، أشكر إدارة نادي الاتحاد و جماهيره على دعمهم الدائم، فخورة بتمثيلي لهذا النادي العظيم”.

وأعلن المركز الإعلامي لنادي الاتحاد، في وقت سابق من اليوم عن تجديد مجلس إدارته برئاسة أنمار الحائلي، عقد اللاعبة فرح جفري لمدة موسمين رياضيين. وفق”أخبار 24″.

فرح جفري تُعلق على تجديد تعاقدها مع الاتحاد

رياضة
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