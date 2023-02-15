فرح جفري تُعلق على تجديد تعاقدها مع الاتحاد

أبدت لاعبة فريق الاتحاد لكرة القدم النسائي، فرح جفري، سعادتها بتمديد تعاقدها مع ناديها حتى عام 2025.
وغردت جفري، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، قائلة:”الحمدلله تم تجديد عقدي مع نادي الاتحاد إلى 2025، أشكر إدارة نادي الاتحاد و جماهيره على دعمهم الدائم، فخورة بتمثيلي لهذا النادي العظيم”.
وأعلن المركز الإعلامي لنادي الاتحاد، في وقت سابق من اليوم عن تجديد مجلس إدارته برئاسة أنمار الحائلي، عقد اللاعبة فرح جفري لمدة موسمين رياضيين. وفق”أخبار 24″.
الحمدلله تم تجديد عقدي مع نادي الاتحاد الى 2025💛🖤. اشكر ادارة نادي الاتحاد و جماهيره على دعمهم الدائم ، فخورة بتمثيلي لهذا النادي العظيم💛.
Happy to announce the renewal of my contract with Al-Ittihad club till 2025 🖤💛 pic.twitter.com/nqafpOoPBh
— Farah Jefry فرح جفري (@Farah_Jefry) February 14, 2023