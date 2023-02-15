“الطيران المدني” تبرم اتفاقية تعاون لتحديث الأطر التنظيمية لسلامة الطيران

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية تعاون مع هيئة الطيران المدني البريطانية، في مجال المشاريع المتخصصة بسلامة ومعايير الطيران ومنها تحديث الأطر التنظيمية لسلامة الطيران.
وقع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب الرئيس التنفيذي للسلامة ومعايير الطيران الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، بينما وقع من جانب الطيران المدني البريطانية مدير المجموعة الدولية بن ألكوت، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.
وتهدف الاتفاقية إلى مواكبة التطور المستمر في قطاع الطيران وإدارة السلامة الجوية، وخلق بيئة طيران جاذبة للاستثمار ومحققه للنمو الاقتصادي المتوقع لقطاع الطيران في المملكة. وفق”أخبار 24″.
كما تهدف إلى رفع جودة إدارة سلامة جميع المشغلين والمستفيدين من عمليات التشغيل في مجال الطيران في المملكة.
وتسهم الاتفاقية في نقل المعرفة وتدريب الكفاءات الوطنية، وبناء شراكات دولية، تدعم الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للطيران.