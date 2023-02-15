نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الرقابة على المنشطات تعلن إيقاف لاعبة رفع الأثقال خديجة المؤمن “4 سنوات”
15/02/2023   8:18 ص

الرقابة على المنشطات تعلن إيقاف لاعبة رفع الأثقال خديجة المؤمن “4 سنوات”

+ = -
131

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات عن إيقاف لاعبة رفع الأثقال بالمنتخب السعودي، خديجة المؤمن لمدة 4 سنوات.

وقال الحساب الرسمي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قرار تأديبي لإيقاف اللاعبة خديجة المؤمن لاعبة رفع الاثقال بالمنتخب  السعودي لمدة 4 سنوات”.

كما أعلنت اللجنة اتخاذ قرار تأديبي بإيقاف اللاعبة سارة بن يحيي لاعبة الملاكمة بنادي الشباب لمدة 4 سنوات. وفق”أخبار 24″.

وكشفت اللجنة عن اتخاذ قرار تأديبي يإيقاف اللاعب عبدالله سالمين لاعب رياضات القوة لمدة 4 سنوات.

كما تم اتخاذ قرار  تأديبي لإيقاف اللاعب مشاري السعيد لاعب  رياضات القوة لمدة 4 سنوات.

الرقابة على المنشطات تعلن إيقاف لاعبة رفع الأثقال خديجة المؤمن “4 سنوات”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885250373.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.