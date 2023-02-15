رسميًا.. الاتحاد يُمدد تعاقده مع لاعبته جوري طارق (صور)

أعلن المركز الإعلامي لنادي الاتحاد، عن تجديد مجلس إدارته برئاسة أنمار الحائلي، عقد اللاعبة جوري طارق لمدة موسمين رياضيين.
وأشار نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي صادر أمس الثلاثاء، إلى أن مراسم التوقيع تمت بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي.
وتمنى مجلس إدارة نادي الاتحاد التوفيق للاعبة في تحقيق التطلعات التي تنشدها جماهير النادي ومحبوه خلال الفترة المقبلة.
وأعلن المركز الإعلامي لنادي الاتحاد، في وقت سابق من الثلاثاء عن تجديد مجلس إدارته برئاسة أنمار الحائلي، عقد اللاعبة فرح جفري لمدة موسمين رياضيين.